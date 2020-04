Ny Labour-leder kritiserer Johnsons regering for coronaindsats

I alt er 4934 mennesker nu døde i Storbritannien som følge af coronaudbruddet.

Lørdag beklagede Stephen Powis, direktør i det britiske sundhedsvæsen (NHS), at antallet af døde som følge af coronavirus fortsat er højt.

- Desværre vil det nok fortsætte over den næste uge eller to, indtil vi kommer ovenpå og får stoppet dette virus, sagde han på en pressekonference i Downing Street lørdag.

I det britiske sundhedssystem er næsten 200.000 mennesker blevet testet for smitte med coronavirus. Af dem er knap en fjerdedel - 47.806 - testet positive, oplyser sundhedsministeriet i den daglige opgørelse.

Søndag lyder der samtidig kras kritik af regeringens indsats.

Keir Starmer, der lørdag blev valgt som ny leder af oppositionspartiet Labour efter Jeremy Corbyn, er søndag ude med en kritik af den konservative regerings håndtering af coronakrisen i Storbritannien.

Han skriver i en kommentar i The Sunday Times, at regeringen har begået "alvorlige fejl". Den har ikke sikret, at hospitalerne havde det nødvendige udstyr, og regeringen var længe om at komme i gang med at få test mulige smittede, skriver han.

I en undersøgelse, der er præsenteret af Royal College of Physicians søndag, siger omkring en fjerdedel af det adspurgte sundhedspersonale, at de ikke har tilstrækkeligt beskyttelsesudstyr til at udføre deres arbejde på betryggende vis.

Det skriver nyhedsbureauet dpa.

Omkring en femtedel siger i samme undersøgelse, at de på nuværende tidspunkt ikke er på arbejde, fordi de frygter, at de selv eller en kollega er blevet smittet med coronavirus.