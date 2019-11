Ny IS-leder kan være udråbt under falsk navn

- Umiddelbart er informationerne om ham meget sparsomme. En af de få informationer er, at han er tidligere chef for den juridiske del af Islamisk Stat, og han har en religiøs baggrund, siger David Vestenskov.

Det er ifølge chefkonsulenten navnet Qurashi, der trækker tråde til profeten Mohammed.

- Man vil vise, at han stammer fra profeten ligesom Baghdadi (den forhenværende leder, red.). Det er det religiøse brand, man forsøger at opretholde, når gruppen udnævner Qurashi som leder, siger David Vestenskov.

Men den manglende viden om den nye leder får også flere analytikere til at pege på, at Abi Ibrahim al-Hashemi al-Qurashi er et pseudonym, altså et fiktivt navn. Den vurdering deler David Vestenskov.

- Hvis man ser på udviklingen, som bevægelsen har været igennem de seneste tre år, så er de under et pres. Der lå ikke en klar aftale for, hvem der skulle tage over for Baghdadi, hvilket underbygger, at det er et pseudonym, siger han.

Han peger desuden på, at det formodede pseudonym på lederen gør det sværere for Islamisk Stats fjender at finde frem til ham.

Men ifølge Aymenn al-Tamimi, der forsker i Islamisk Stat ved Swansea University i Storbritannien, er det sandsynligt, at hans rigtige navn er hajj Abdullah. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Hvis det er tilfældet, er der tale om en topfigur i organisationen, der er velkendt hos de amerikanske myndigheder.

Natten til søndag dræbte amerikanske specialstyrker lederen af Islamisk Stat, Abu Bakr al-Baghdadi. Torsdag blev Qurashi udnævnt som ny leder.

Afdøde Baghdadi udråbte som leder af Islamisk Stat et kalifat i 2014 i store dele af Irak og Syrien. Siden har organisationen lidt store tab og er blevet nedkæmpet i Syrien.