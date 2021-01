Ny CDU-leder er godmodig og loyal - og lidt ubeslutsom

Den godmodige 59-årige politiker blev lørdag valgt til at lede det borgerlige centrumparti på et tidspunkt, hvor Angela Merkel har bebudet sin afgang som forbundskansler.

Laschet er nu kørt i stilling som frontfigur, når CDU sammen med det bayerske søsterparti CSU skal ud i en valgkamp op til det næste valg til Forbundsdagen i september.

Som søn af en minearbejder og uddannet advokat bekender Laschet sig ligesom Merkel til den politiske midte. Han har været loyal over for Merkel i hele hendes regeringstid.

Det gjaldt også under Europas flygtningekrise i 2015. Dengang strømmede det ind med flygtninge og migranter, og mens mange udtrykte stor bekymring, tog Merkel det mere roligt og erklærede: "Vi klarer det".

- Et brud med Merkel på dette punkt ville lige præcist være det forkerte signal, sagde Armin Laschet.

Laschet siges at være en pragmatisk, moderat politiker, som har formået at fravriste socialdemokraterne kontrollen med Nordrhein-Westfalen - Tysklands folkerigeste delstat med næsten 18 millioner indbyggere.

Her har han været ministerpræsident siden 2017.

Men hans vej til tysk toppolitik har været alt andet end let. Han er ofte blevet beskyldt for være på politisk slingrekurs. Under coronakrisen er der blevet rettet heftig kritik mod ham for ineffektiv håndtering af coronapandemien.

I foråret pressede Laschet aggressivt på for at få lettet restriktioner, men han slog så fuldstændigt om, da der blev opdaget et stort udbrud på et slagteri.

Det blev også mødt med et ramaskrig, da han øjensynligt hævdede, at østeuropæere havde importeret coronavirus til Tyskland.

- Han er blevet rost for sine evner til at forene, men han er også blevet beskyldt for at være "ubeslutsom, og sommetider impulsiv i sine handlinger", skriver Süddeutsche Zeitung.

I lighed med sine to modkandidater ved lørdagens valg er Laschet en midaldrende mand. Han er gift katolsk og har tre børn.

Hos en del CDU-medlemmer er Laschets stjerne steget, efter at han er gået ind i en alliance med sundhedsminister Jens Spahn, som er blevet populær under coronakrisen.

I en fælles artikel i Der Spiegel har de to politikere lovet at udvikle CDU til et af de mest moderne partier i Europa. Og det blev understreget, at lederskab "ikke er et one-man-show."

Laschet er født i Aachen, spabyen i det vestlige Tyskland tæt på Belgien og Holland. Han er fan af den franske konge Karl Den Store, som fik æren for at have forenet Europa, og som havde sit hovedsæde i Aachen.

Han har to sønner og en datter. Han taler flydende fransk. Hans kone, Susanne, har rødder i Vallonien.