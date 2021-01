Nu strammer det igen til hos Conte i Rom

Italiens premierminister, Giuseppe Conte, kæmper hårdt for at holde sammen på sin regering, der nu er en mindretalsregering. Han kritiseres blandt andet for problemer med at vaccinere italienerne mod covid-19. Han har heller ikke sendt en plan til Bruxelles for, hvordan Italien vil bruge en enorm hjælpepakke fra EU til at hjælpe Italien oven på coronakrisen.

Foto: Yara Nardi/Ritzau Scanpix