Nu skal polakker have mundbind på udenfor hjemmet

Polens borgere vil få pligt til at bære mundbind, når de forlader deres hjem, for at hindre smitte med coronavirus.

Den regel træder i kraft i næste uge, oplyser den polske sundhedsminister torsdag.

Ud over, at man fra på torsdag skal bære mundbind, vil de eksisterende tiltag blive forlænget til 19. april.