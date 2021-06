Nu skal Kamala Harris vise sit værd

Her skal hun drøfte migration og grænsekontrol med de to landes regeringsledere, og det bliver ikke en nem opgave.

Hun står nemlig over for udfordringer, som er mere komplicerede end dem, USA's præsident, Joe Biden, kæmpede med, da han var vicepræsident under Barack Obama, skriver AFP.

- Betingelserne er blevet drastisk forværrede siden 2014, siger Michael Shifter, direktør for tænketanken Inter-American Dialogue, der beskæftiger sig med relationerne mellem USA og Latinamerika, til AFP.

Han henviser til en forværret økonomisk situation og stigende vold i de to mellemamerikanske lande, hvor coronapandemien har sat sit tydelige spor.

Alene i april kunne det amerikanske grænsepoliti berette om 178.000 migranter, der forsøgte at krydse grænsen til USA. 44 procent var fra Mellemamerika, skriver CNN.

I Mexico og Guatemala vil Harris' diplomatiske færdigheder blive sat på prøve, kun to måneder efter at hun har fået ansvaret for den såkaldte nordlige trekant - Guatemala, Honduras og El Salvador.

Harris ser rejsen som en mulighed for at høste nogle kortsigtede sejre, der kan give Biden-administrationen mulighed for demonstrere fremskridt på området.

Et område som præsident Joe Bidens administration har kæmpet med.

Det er ikke kun coronapandemiens samfundsmæssige konsekvenser, der gør Harris' opgave besværlig.

Der er kold luft mellem USA og nogle regeringsledere i regionen - især efter fire tumultariske år med Donald Trump ved roret.

Forholdet mellem USA og El Salvador har været spændt, siden præsident Nayib Bukules kom til magten. Han er af USA blevet stemplet som korrupt.

Og Honduras' præsident, Juan Orlando Hernández, har været omdrejningspunkt i en kokainsag. USA har beskyldt ham for være impliceret i kokainsmugling til USA.

Vicepræsidentens rejse til Mellemamerika er en del af Bidens løfte om en mere human indvandringspolitik. I modsætning til den hårde tilgang, som forgængeren, Donald Trump, stod for.

Ifølge Sergio Gonzales har Harris et "særligt fokus på de mennesker, der bliver mest påvirket af hendes egne politiske beslutninger".

Gonzales er administrerende direktør for Immigration Hub og tidligere seniorpolitisk rådgiver for Harris, da hun var senator.

- Hun er en person, der ønsker at forstå tingene fra et menneskecentreret perspektiv, siger Gozales til CNN.

Harris ankom til Guatemala søndag og fløj videre til Mexico mandag.