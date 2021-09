Nu letter det i Sverige - de fleste coronaforbud ryger

Den påpeger dog, at Sverige fortsat er ramt af en pandemi.

Sverige ophæver onsdag 29. september næsten alle de restriktioner, der har været sat i værk for at bekæmpe coronapandemien.

- Men nu er vi langt bedre stillet, og derfor vil regeringen beslutte at gå videre med trin fire. Det er på tide, at det svenske folk igen kan mødes, siger socialminister Lena Hallengren på et pressemøde.

"Trin fire" betyder, at loftet over, hvor mange der må komme i teatre, til koncerter og til sportsarrangementer fjernes.

Hidtil har der været et loft på 15.000 personer til store arrangementer. Det loft fjernes nu helt.

Svenskerne behøver heller ikke at møde op med coronapas for at deltage i kulturelle arrangementer.

Men for de, som ikke har ladet sig vaccinere, lyder der en advarsel.

- For den, som er uvaccineret, kan livet bestemt ikke leves, som man plejer, siger Lena Hallengren.