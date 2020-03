Nu kan Putin blive på posten frem til 2036

Ruslands forfatningsdomstol har mandag godkendt ændringer, der åbner for, at præsident Vladimir Putin kan blive på posten til 2036.

I sidste uge godkendte underhuset i det russiske parlament de forfatningsændringer, som tillader, at Putin kan genopstille i 2024.

Ændringerne åbner for, at Putin kan blive siddende i yderligere to valgperioder frem til 2036. Hvis det sker, vil han til den tid være 83 år.

Den nuværende forfatning tillader kun, at landets præsident kan sidde i to sammenhængende perioder.

Men den ændring, der nu er godkendt, nulstiller Putins antal af perioder i præsidentembedet.

Helt frem til sidste uge afviste den russiske præsident ellers, at han vil genopstille. Men så kom der et forslag fra Valentina Teresjkova, der er en berømthed i Rusland. Hun var den første kvinde i rummet i 1963.

Teresjkova foreslog at give Putin lov at genopstille.

Det forslag tænkte Putin ikke over i mange dage, før han støttede det. Officielt på grund af den "globale ustabilitet", har hans talsmand, Dmitrij Peskov, sagt.

Mandag har over 18.000 russere skrevet under på en protestskrivelse. De tager afstand fra ændringerne, som de betegner som "politisk og etisk uacceptable".

- Vi mener, at truslen om en dyb forfatningskrise og et ulovligt, forfatningsstridigt kup hænger over vort land, lyder det i skrivelsen, som mange kendte journalister, forskere og debattører har skrevet under på.

Putin har domineret det politiske landskab i Rusland i to årtier. Han har haft fire perioder som præsident - to gange to på hinanden følgende perioder, der var afbrudt af en periode som premierminister.

Ud over de ændringer, der handler om antallet af embedsperioder, indeholder reformpakken også nye love. En af dem er et skærpet forbud mod ægteskaber for homoseksuelle.

Der er også en lov med i pakken, der skal beskytte den "historiske sandhed" om Ruslands rolle i Anden Verdenskrig, skriver nyhedsbureauet AFP.