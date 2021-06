Norske socialdemokrater er åbne for asylcentre i Afrika

Det norske parti siger i lighed med det danske regeringsparti, at det også handler om at fjerne incitamentet for migranter og asylansøgere til at tage den farlige tur over Middelhavet.

- Men vi må finde løsninger, der er praktisk mulige og i tråd med vores internationale forpligtelser, siger Masud Gharahkhani, der er Ap's indvandringspolitiske ordfører.

Han understreger, at der kan være individuelle hensyn, som gør, at man ikke kan sende en asylansøger til et tredjeland.

- Hvis det ikke er trygt nok at sende vedkommende til et tredjeland, vil vi ikke gøre det. Eller hvis vi ikke har en aftale med det land, du har rejst igennem. Så vil vi behandle ansøgningen her, siger ordføreren.

Den danske regering har fået kritik fra andre europæiske socialdemokrater, efter at Folketinget den 3. juni vedtog en lov, der gør det muligt at sende asylansøgere på et modtagecenter i udlandet, mens deres asylansøgning bliver behandlet.

Den nye lov har også fået kritik fra EU-Kommissionen, der stiller spørgsmål ved, om løsningen overhovedet kan lade sig gøre.

Blandt EU-landene er det indtil videre kun Østrig, der har udtrykt sig positivt om idéen.

Mens Arbeiderpartiet åbner op for et samarbejde om asylcentre i Afrika, har Norges justitsminister, Monica Mæland fra partiet Høyre, tidligere takket nej til en dansk invitation om samarbejde.

Endnu har Danmark ingen aftaler på plads med mulige tredjelande, selv om udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) har været på besøg i Rwanda.