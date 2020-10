Norske kong Harald gennemgår vellykket operation

Operationen er imidlertid gennemført og er vellykket. Det oplyser kongehuset ifølge NRK.

Kong Harald gennemgik i 2005 en operation af hjerteklappen mellem hjertet og hovedpulsåren.

Ved den lejlighed fik kongen implanteret en kunstig hjerteklap. Den slags hjerteklapper har en levetid på mellem 10 og 15 år. Og det er ikke usædvanligt, at sådanne indgreb skal gentages efter noget tid, skrev det norske kongehus i en pressemeddelelse torsdag.

Det var kongens livlæge, Bjørn Bendz, der sammen med overlægerne Lars Aaberge og Christian Eek ved kardiologisk afdeling på Rikshospitalet gennemførte indgrebet, oplyser kongehuset.

- Hans Majestæt Kongen er gået til jævnlige kontroller, og den seneste udredning har vist, at dette indgreb er nødvendigt for at forbedre kongens vejrtrækning, sagde kongens livlæge, Bjørn Bendz, til NTB inden operationen og tilføjede, at "Rikshospitalet foretager flere hundreder af denne type indgreb om året, og at de norske kirurger er særdeles erfarne".

Kongen blev lokalbedøvet inden indgrebet og fik installeret en midlertidig pacemaker.

Derefter blev hjerteklappen udskiftet via en åbning i lysken.

Derfra blev en hjerteklap indført, der medførte, at den gamle blev skubbet til siden af den nye velfungerende hjerteklap.

Efter operationen blev kongen overført til intensivafdelingen for videre operation, oplyser Bjørn Bendz.