Norske forlag får kæmpebøde for ulovligt samarbejde

Konkurrencetilsynet i Norge varsler fem aktører på bogmarkedet, at de vil blive afkrævet bøder for en halv milliard norske kroner (335 millioner danske kroner) for ulovlige aftaler.

Gyldendal bliver hårdest ramt. Forlaget skal af med lidt over 202 millioner norske kroner. Det er ikke en del af det danske forlag Gyldendal.

Ifølge konkurrencetilsynet har forlagene deltaget i et ulovlig samarbejde. Blandt andet ved systematisk at blive enige om fremtidige bogpriser. De har også aftalt tidspunkter for, hvornår bøger skal udgives.

De skal derfor betale gebyrer - svarende til bøder - på cirka en halv milliard norske kroner.

- Vi ser meget alvorligt på denne type ulovlig samarbejde, hvilket størrelsen på de varslede gebyrer understreger, siger afdelingsdirektør Gjermund Nese i det norske konkurrencetilsyn.

Han siger, at det er konkurrencetilsynets vurdering, at de oplysninger, som blev udvekslet mellem forlagene, havde til hensigt at forvride konkurrencen.

Udvekslingen er foregået via Bokbasens database.

Forlagene købte abonnement på Mentor Forlag af Bokbasen. På den måde fik man adgang til at dele information om hinandens udgivelser via Bokbasens databasen.

De fire forlag ejer alle en del af Bokbasen. De sidder også i selskabets bestyrelse.

De fem bogaktører har nu frist til 24. november til at gøre indsigelse mod de varslede bøder.