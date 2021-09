Norsk valg kan blive farvel til Solberg

Her står Arbeiderpartiet til at blive Norges største parti, og dets leder, Jonas Gahr Støre, håber at kunne fravriste Erna Solberg og hendes Høyre-parti nøglerne til ministerkontorerne.

Erna Solbergs tid som Norges statsminister kan være ved at lakke mod enden. I hvert fald hvis man skal tro meningsmålingerne op til det norske valg mandag.

- Der skal ske noget virkelig dramatisk, for at højrefløjen vinder, siger valgforsker Johannes Bergh fra det norske Institutt for Samfunnsforskning til nyhedsbureauet AFP.

For at blive ny statsminister skal Støre have opbakning fra mindst to andre partier.

En af de seneste målinger viser, at Arbeiderpartiet sammen med to andre partier, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet, er et enkelt mandat fra at kunne få flertal og danne regering.

Hvis de ikke når i hus med de nødvendige mandater, kræver det opbakning fra Rødt, der er Enhedslistens norske søsterparti, eller fra Miljøpartiet. Begge de to partier står til knap fem procents opbakning.

Fra Miljøpartiets side handler en mulig opbakning til en kommende regering i høj grad om klima. Det tema hænger tæt sammen med spørgsmålet om den norske olie - og ikke mindst de mange arbejdspladser, olien skaber.

FN's store klimarapport, der kom for en måned siden, satte yderligere skub i debatten.

Miljøpartiet kræver et omgående stop for efterforskning efter mere olie. Og partiet vil have en afvikling af produktionen senest i 2035.

- Olie hører til på et museum. Det har gjort os godt i mange år, men nu kan vi se, at det ødelægger vores klima, siger Ulrikke Torgersen, der stiller op for Miljøpartiet i oliebyen Stavanger.

Kravet om at udfase olie er blevet afvist af både Støre og de to andre statsministerkandidater, Solberg og Senterpartiets formand, Trygve Slagsvold Vedum.

Støre foretrækker at bekæmpe klimaforandringerne uden at bringe titusindvis af arbejdspladser i fare i Norge, siger han.

- Klimaet og miljøet vil blive et stort tema, måske hovedtemaet, når der skal dannes en regering efter valget, siger Johannes Bergh til AFP.

Han tilføjer, at det kan blive vanskeligt for partierne at bygge bro mellem deres forskellige tilgange.

Rødt har hidtil afvist at gå med i en regering selv. Men partiet åbner op for at støtte en ny regering gennem en samarbejdsaftale som den, man har set i Danmark mellem Mette Frederiksen og Enhedslisten.

- Vi vil have en samarbejdsaftale, og den kan indgås både i tiden efter valget, når en ny regering og det parlamentariske grundlag afklares eller som en udvidet budgetaftale, når regeringen kan være afhængig af Rødts aktive støtte, siger partileder Bjørnar Moxnes til nyhedsbureauet NTB.

Erna Solberg og det øvrige centrum-højre opfordrer nordmændene til at stemme for en fortsættelse af det velkendte.

De peger på den nuværende statsministers erfaring og sikre kurs ved migrantkrisen i 2015, de faldende oliepriser og senest coronapandemien, som Norge er kommet relativt godt igennem.

- Valget står mellem Ernas sikre lederskab med en politik, der virker, og et usikkert alternativ, lyder det fra Høyre.