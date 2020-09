Norsk sundhedsstyrelse vil have Syddanmark på rød liste

Norges sundhedsstyrelse, Folkehelseinstituttet (FHI), anbefaler karantæne for indrejsende fra Region Syddanmark.

Det oplyser styrelsen i en pressemeddelelse mandag.

Anbefalingen skyldes stigende smittetal. Regionen har for de seneste to uger mere end 20 smittede per 100.000 indbyggere. Det betyder, at styrelsen anbefaler, at Region Syddanmark kommer på Norges såkaldte røde liste.

Hvis lande eller regioner er på den røde liste, betyder det, at indrejsende derfra skal i ti dages karantæne ved ankomst til Norge.

Det er Norges regering, der i sidste ende beslutter, om anbefalingen skal gøre sig gældende.

Regeringen træffer en beslutning i denne uge, oplyser FHI.

Den har hidtil fulgt de anbefalinger for indrejse, som sundhedsstyrelsen er kommet med. Og det forventes derfor, at ændringerne træder i kraft natten til lørdag.

I Danmark er Region Midtjylland og Region Hovedstaden i forvejen på Norges røde liste. Region Sjælland har tidligere været på, men er det ikke længere, efter at smittetallene er dalet.

Ifølge FHI er landene Ungarn og Slovakiet på vej til at blive røde efter stigende smittetal. Også to regioner i Sverige overskrider grænsen. Det gælder Jämtland og Örebro.

Hver 14. dag tager den norske sundhedsstyrelse stilling til, om lande eller regioner skal tages af den røde liste. Derfor kommer Region Syddanmark altså til at være på listen i mindst to uger, hvis regionen som ventet bliver omfattet af karantænereglerne.

Den stigende smitte med coronavirus har fået danske myndigheder til at indføre skærpede restriktioner i blandt andet Odense Kommune, som ligger i Region Syddanmark.

Det har mandag fået Odense Kommune til at sende administrative medarbejdere hjem foreløbigt frem til 22. september.

Norge har registreret i alt 264 dødsfald relateret til coronavirus. 11.462 personer er siden februar bekræftet smittede.