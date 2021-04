Norsk statsminister får bøde på 20.000 for brud på coronaregler

Det oplyser politiet på et pressemøde fredag formiddag.

Norges statsminister, Erna Solberg, har fået en bøde på 20.000 norske kroner - 14.670 danske kroner - for at bryde landets coronaregler.

- Selv om loven er lige for alle, så er alle ikke lige, siger politichef Ole B. Sæverud på et pressemøde fredag.

Det sker med henvisning til, at Solberg er "landets øverste folkevalgte" og derfor som statsminister har et særligt ansvar.

Solbergs mand, Sindre Finnes, vurderes også at være skyldig i at overtræde restriktionerne, men slipper for straf.

Erna Solberg har selv fortalt, at familien tog på restaurant den 26. februar, i den tro at det var den bedste måde at undgå smitte på. Solberg deltog ikke selv i middagen, men det gjorde mere end ti andre familiemedlemmer.

Ifølge politiet var Solberg med til at beslutte, at familien skulle spise ude. Hun vidste, hvor mange der ville deltage, og hvor de havde bestilt bord.

Politiet mener, at en bøde til Solberg er berettiget for at opretholde det norske folks tillid til de regler, der skal forhindre spredning af coronasmitte.

Dagen efter restaurantbesøget var Solberg og familien samlet i en lejet lejlighed i Geilo. Her spiste de sushi og var i alt samlet 14 personer.

Politiet har dog konkluderet, at familiemiddagen i lejligheden ikke anses som en strafbar handling. Der er uklart, om coronarestriktionerne også gælder den type sammenkomst, lyder forklaringen fra politiet.

Solberg har tidligere beklaget, at hun og familien brød restriktionerne.

- Jeg står hver eneste dag og fortæller det norske folk om, hvordan vi undgår smitte, så jeg burde kende reglerne bedre.

- Sandheden er, at jeg ikke har undersøgt reglerne godt nok og dermed ikke opdaget, at når en familie går ud sammen og er mere end ti, så svarer det til et arrangement, sagde Solberg, da norske NRK først skrev om sagen.