Norsk skib redder 85 mennesker i Middelhavet

Blandt de 85 mennesker, der blev reddet i den to timer lange aktion, der fandt sted 60 sømil fra Libyen, er 25 under 18 år. Den yngste er et år.

Ifølge nyhedsbureauet AFP er der tale om migranter fra Senegal, Mali, Elfenbenskysten og Sudan.

Karine Nordstrand, der er præsident i nødhjælpsorganisationen Læger Uden Grænsers norske afdeling, siger, at besætningen på skibet tager hånd om de reddede.

- Dem, der trænger til det, får lægehjælp om bord. Derefter handler det om at få de her sårbare mennesker til en tryg havn, siger hun.

Gummibåden blev i første omgang observeret af et fly i luften. Skibet modtog meldingen sent torsdag aften, men først fredag morgen blev båden fundet.

- Vi formåede at få dem alle sikkert om bord, men hvis vi ikke havde fundet dem tidligt i dag, kunne det være endt i endnu et tragisk forlis, siger Nordstrand.

Det er fredag aften endnu uvist, hvor "Ocean Viking" planlægger at lægge til.

Italien har vedtaget en lov, der forbyder private redningsskibe at lægge til. Regeringen truer med at beslaglægge skibe, der trodser forbuddet.

Den italienske indenrigsminister, Matteo Salvini, har advaret Norge om at bryde loven og har på Twitter krævet, at Norge selv tager ansvar for de mennesker, det norske skib har reddet på havet.

Lokale medier som open.online i Italien skriver, at Salvini har sendt et brev til den norske justits- og indvandringsminister Jøran Kallmyr og bedt ham sørge for, at "Ocean Viking" ikke lægger til i Italien.

Kallmyr har understreget over for den norske tv-station NRK, at det ikke er aktuelt for Norge selv at tage imod mennesker, der reddes på Middelhavet.

- Migranterne skal transporteres tilbage til Afrika til enten Tunesien eller Libyen, siger han og tilføjer, at de bør sendes til Europa.