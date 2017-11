Norsk serie vinder Emmy-statuette for bedste drama

Det var for serien "Mammon II", som er skabt af NRK-producenten Vegard Stenberg Eriksen og broren og manuskriptforfatteren Gjermund Stenberg Eriksen.

Den første sæson af den norske thriller om journalisten Peter Verås har tidligere været vist på DR.

I alt skulle 11 priser uddeles ved showet i New York.

Den nordirske skuespiller og fem gange Oscar-nominerede Kenneth Branagh vandt prisen for bedste mandlige skuespiller for sin rolle som detektiven Kurt Wallander i britiske BBC's dramaserie "Wallander".

Den originale "Wallander"-serie er svensk og baseret på bøgerne af den svenske forfatter Henning Mankell.

Imens blev den britiske skuespillerinde Anna Friel hædret med prisen for bedste kvindelige skuespiller for sin rolle i detektivserien "Marcella".

Den britiske serie "Alan Partridge's Scissored Isle" med den engelske skuespiller og komiker Steve Coogan i hovedrollen tog prisen for bedste komedieserie.

Aftenens øvrige vindere blev canadiske "Hip-Hop Evolution" for bedste Arts Programming, britiske "EXODUS: Our Journey to Europe" for bedste dokumentar, amerikanske "Sr. Ávila" for bedste ikke-engelsksprogede program, belgiske "Sorry Voor Alles" for bedste underholdning uden manuskript, tyske "Familie Braun" for bedste kortserie, tyrkiske "Kara Sevda" for bedste sæbeopera og franske "Ne m'abandonne pas" for bedste tv-film.

The International Academy of Television Arts & Sciences, der står bag International Emmy Awards, meddelte tidligere i år, at den amerikanske skuespiller Kevin Spacey ville blive hædret med en æres-Emmy ved dette års prisuddeling.

Prisen skulle gå til en person, som "krydser kulturelle grænser for at røre menneskeheden".

Men 31. oktober oplyste akademiet, at Spacey alligevel ikke ville modtage prisen. Det skete som følge af en lang række beskyldninger mod ham om seksuelle overgreb og upassende opførsel.

Til Emmy-uddelingen sidste år gik hædersprisen "International Emmy Directorate Award" til DR.

Prisen ærer personer eller organisationer for deres enestående bidrag til internationalt tv.

Begrundelsen lød, at "DR er en af verdens mest banebrydende tv-organisationer inden for public service".