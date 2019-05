Norsk politiker får ministercomeback et år efter afgang

Listhaug bliver ny ældre- og sundhedsminister i den norske regering.

Det er ellers ikke meget mere end et år siden, at Listhaug 20. marts 2018 trak sig som minister i kølvandet på hård kritik af et Facebook-opslag.

I opslaget satte hun lighedstegn mellem det socialdemokratiske Arbeiderpartiet og den islamistiske organisation Al Shabaab.

- Ap mener, terroristernes rettigheder er vigtigere end nationens sikkerhed, lød det dengang i Listhaugs opslag på Facebook.

41-årige Sylvi Listhaug er en af de største politiske stjerner i FrP.

Partiet er en del af en centrum-højre regering i Norge. Den består foruden FrP af Erna Solbergs Høyre samt Venstre og Kristelig Folkeparti (KrF).

Fremskrittspartiets politiske dagsorden dækker en stram indvandringspolitik, bedre ældreomsorg, bedre sundhedsvæsen og lavere skatter og afgifter.

Sylvi Listhaug, der er udnævnt til ældre- og sundhedsminister, siger, at hun ikke kan love, at hun kun vil bruge sin taletid på at snakke om sit fagområde.

- Ældrepleje er et emne, som der er større enighed om end for eksempel indvandring. Men jeg kommer til at fortsætte med at være mig selv. Vælgerne gennemskuer det, hvis det ikke er tilfældet, siger Listhaug.

Som minister kommer hun blandt andet til at skulle samarbejde med KrF. Et parti, hun tidligere har omtalt som værende uden rygrad.

Efter møder med partiet er tonen dog ændret fra Listhaug.

- Jeg synes virkelig, at KrF er på rette vej. De har signaleret, at de vil fokusere endnu tydeligere på kristne og norske værdier, og det lyder rigtig godt i mine ører, lyder det fra Sylvi Listhaug.

Hun overtager ministerposten fra partifællen Åse Michaelsen.