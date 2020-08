Norsk politi vil have beslaglagt Tom Hagens hus igen

Norsk politi har kun været i rigmanden Tom Hagens bolig to dage denne sommer, men politiet ønsker at fortsætte undersøgelser i hjemmet.

Milliardæren Tom Hagen er sigtet for drab eller medvirken til drab på sin kone.

Hagens forsvarer, advokat Svein Holden, mener, at beslaglæggelsen af hjemmet er stærkt belastede for hans klient.

- Det er opslidende for en mand ikke at have adgang til sin egen bolig. Han er blevet meget kendt, og det er klart, at det er ekstra belastende ikke at kunne søge tilflugt i sit eget hjem, sagde Holden til journalister forud for torsdagens retsmøde om Hagens hjem.

Holden fremfører, at politiet ikke har været ret meget i boligen.

Han siger, at kriminalpolitiets efterforsker, Christer Svane Andersson, har oplyst, at efterforskerne kun har været i boligen to gange - én gang i juli og én gang i august.

Efterforskerne oplyser, at der er planlagt en ny undersøgelse i huset i næste uge eller ugen efter.

Andersson siger, at politiet har fundet en lang række spor i huset, og at det er nødvendigt at vende tilbage.

- Et spor alene betyder ikke nødvendigvis noget. Det som er udfordringen er at sætte det i kontekst. Det er som et stort puslespil, siger han og understreger, at politiet har brug for mere tid.

Han pointerer også, at politiet ikke vil være mere i huset end strengt nødvendigt, da det risikerer at ødelægge spor.

Anne-Elisabeth Hagen har været savnet siden 31. oktober 2018. Hun forsvandt ifølge politiet fra sit hjem på Sloraveien i Lørenskog mellem klokken 9.15 og 13.30.

Hendes mand, Tom Hagen, kom hjem klokken 13.30 og kontaktede selv politiet.

Tom Hagen blev den 28. april anholdt og sigtet for drab eller medvirken til drab. Tom Hagen afviser at have noget med sin hustrus forsvinden at gøre.