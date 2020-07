Norsk politi tvivler på at anholdt brite stod bag bombetrussel

Norsk politi leder stadig efter en gerningsmand blandt passagerne, efter at et Ryanair-fly fredag måtte sikkerhedslande på grund af en bombetrussel.

Derfor tilbageholdes de 142 passagerer, der var om bord på flyet, stadig.

Det oplyser politiet til det norske nyhedsbureau NTB.

- En potentiel gerningsmand kan befinde sig blandt passagererne, og politiet er ikke sikker på, at vi har den rigtige mand, siger vagthavende politiadvokat Nicolas Amilien Simon til NTB.

Mistanken blev hurtigt rettet mod den 51-årige brite efter episoden.

Årsagen til mistanken var oplysninger, som politiet fik fra besætningen på flyet og andre passagerer.

- Det, disse vidner har sagt, har ført til, at vi er af den opfattelse, at det kan være en mulig mistænkt. Men vi leder efter andre mistænkte blandt de 142 passagerer, siger politiadvokaten.

Den 51-årige brite bliver fredag aften afhørt af norsk politi.

Politiets bombeenhed har fredag aften gennemsøgt flyet uden at finde sprængstoffer på flyet.

Truslen mod flyet var skrevet på en seddel, der blev fundet på flyets toilet.

Yderligere tekniske undersøgelser skal nu hjælpe med at bringe politiet tættere på gerningsmanden.

- Kriminaltekniske undersøgelser vil være rettet mod, hvem der har skrevet sedlen. Vi forsøger at arbejde så hurtigt som muligt for at få løsladt personer, som ikke har noget med sagen at gøre, siger Nicolas Amilien Simon til NTB.

Ryanair modtog bombetruslen, mens det var i luften fredag ved middagstid. Det landede efterfølgende i Oslos lufthavn, Gardermoen, hvor politiet var mødt talstærkt frem.

Kort efter at flyet landede, blev det meldt ud, at passagererne var evakueret.

Bombetruslen mod Ryanair er den anden i denne uge. Ifølge BBC blev et fly på vej fra Krakow i Polen til Dublin i Irland nødt til at lande, efter at der blev fundet et stykke papir på flyets toilet.

På papiret stod der, at der var sprængstoffer om bord på flyet. Det blev der dog ikke fundet ved den efterfølgende efterforskning. To mænd blev anholdt for at have fremsat truslerne, skriver det norske medie VG.