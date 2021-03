Norsk politi ser fremskridt i Hagen-sag: Vi nærmer os målet

Det er snart et år siden, at den norske rigmand Tom Hagen blev anholdt og sigtet i sagen om hustruen Anne-Elisabeth Hagens forsvinden.

Og selv om politiet angiveligt ser fremskridt i efterforskningen, så har en eventuel tiltale stadig relativt lange udsigter. Det siger politiinspektør Gjermund Hanssen, der er udnævnt som tiltaleansvarlig i sagen.

- Sagen er krævende, omfattende og kompleks. Der venter en lang række relevante efterforskningsskridt, før vi er klar til en afgørelse om tiltale. Der kommer ikke en afgørelse før til sommer, siger han til den norske avis VG.

Overordnet set går det dog fremad, lyder det:

- Selv om arbejdet er udfordrende, så er vi samlet set af den opfattelse, at efterforskningen bringer os nærmere vores mål om at afklare, hvad der er sket med hende, og hvem der kan stilles til ansvar for hendes forsvinden.

Anne-Elisabeth Hagen forsvandt sporløst fra sit hjem i Lørenskog nær Oslo den 31. oktober 2018. Hun er ikke set siden.

28. april sidste år blev hendes mand, Tom Hagen, anholdt og sigtet for drab eller medvirken til drab. Han blev løsladt fra politiets varetægt 11 dage senere, men er stadig sigtet og under mistanke.

- Tom Hagen er stadig sigtet i sagen, og det er politiets opfattelse, at der stadig er rimelig grund til mistanke om drab eller medvirken til drab.

Anne-Elisabeth Hagens forsvinden blev længe efterforsket som en kidnapningssag, før Tom Hagen sidste år blev anholdt.

Hans forsvarsadvokat, Svein Holden, har understreget, at Tom Hagen har et alibi og var på arbejde, da Anne-Elisabeth Hagen forsvandt.

Han nægter enhver form for skyld i sagen.