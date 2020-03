Norsk politi lukker flere privatfester og bliver hostet på

I Norge er det tilsyneladende ikke alle, der har taget lige godt imod reglerne om ikke at være samlet for mange ad gangen.

I alt syv privatfester og en række voldelige episoder måtte stoppes af politiet.

En af festdeltagerne er blevet anmeldt for at have hostet og spyttet på betjentene. Han hævdede at være smittet med coronavirus, hvilket dog har vist sig ikke at være sandt, skriver NTB.

Norge har - ligesom Danmark - lukket værtshuse, barer og diskoteker for at begrænse spredning af coronavirusset.

- Man skal ikke være samlet. Det giver ikke nogen mening at lukke udestederne, hvis man i stedet samles til privatfester.

- Vi kan se, at mange af de problemer, vi før plejede at opleve i byen, de har flyttet sig til private fester, siger Tajana Knappen, der er operationsleder i Vest politidistrikt, til Bergens Tidende.

Det er ikke kun festdeltageren fra Bergen, der med påstand om at være coronasmittet har opført sig truende.

En 20-årig mand blev lørdag morgen således anholdt, efter at han ødelagde en indgangsdør og inventar på Levanger hospital lidt nord for Trondheim.

- Vi ser alvorligt på det her - specielt med tanke på, at det skete på et hospital, hvor der er mange sårbare personer, siger operationsleder Rune Brandmo fra politiet i Trøndelag, hvor Levanger hospital ligger.

- Vi afventer svar på, om manden er smittet, mens han sidder i arresten.

I Norge er 3703 personer blevet bekræftet smittet med coronavirus. 19 smittede personer har hidtil mistet livet.