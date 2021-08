Norsk passagerskib udsendte mayday efter motorstop

Et skib fra det norske rederi Hurtigruten med 306 passagerer om bord måtte tirsdag aften udsende nødsignal på grund af et motorstop.

En stor redningsaktion blev sat i værk, men skibet fik gang i en motor og har efterfølgende sat kurs mod en havn.

To ankre blev kastet ud for at forhindre skibet i at drive ind mod kysten, og der blev iværksat en stor redningsaktion for at få bragt passagererne i sikkerhed med redningshelikoptere, redningsskibe og ambulancebåde.

Men efter et stykke tid lykkedes det at få gang i den ene motor, og skibet satte derefter for nedsat kraft kurs mod strædet Julsundet, hvorefter det ventes at lægge til i havnen i Molde.

Det blev ikke nødvendigt at evakuere passagerer fra skibet, og ingen skal være kommet til skade.

Hurtigruten har adskillige passagerskibe, som sejler langs den norske kyst fra Bergen i syd til Kirkenes i Nord. Undervejs med anløb i havne og afstikkere ind i de norske fjorde.