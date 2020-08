Efter stigende coronasmitte er det nu et krav, at der i Aarhus bruges mundbind i den offentlige transport.

Norsk myndighed vil skærpe indrejsekrav fra danske regioner

Den seneste tid er antallet af coronasmittede i Danmark steget, og det kan nu få konsekvenser for indrejsen til Norge.

I hvert fald anbefaler den norske sundhedsstyrelse, Folkehelseinstituttet (FHI), mandag aften den norske regering, at dele af Danmark gøres til "rødt område". Det fremgår af en pressemeddelelse.

Det er Sjælland minus hovedstadsregionen samt Midtjylland, der anbefales at komme på Norges liste over "røde områder".

Det betyder, at der indføres karantænepligt på ti dage ved indrejse fra områderne.

FHI leverer hver uge en vurdering af situationen til regeringen, som beslutter, hvad der skal gøres.

Den norske regering vil hurtigt kigge på anbefalingerne, oplyser det norske sundhedsministerium til nyhedsbureauet NTB.

Ifølge det norske medie VG bliver et område rødt, hvis antallet af smittede de seneste to uger overstiger 20 per 100.000 indbyggere.

Det er tilfældet i Region Sjælland, hvor antallet er på 26,5, mens det i Midtjylland er på 42,3 per 100.000 indbyggere.

De to områder er den seneste tid blevet ramt af lokale smitteudbrud.

Særligt Aarhus er blevet hårdt ramt. I sidste uge var der 756 nye bekræftede tilfælde af coronavirus i Danmark - og halvdelen var i Aarhus.

Det har betydet, at der er blevet indført en række tiltag for at inddæmme smitten. Blandt andet er det fra tirsdag et krav, at der bruges mundbind i den offentlige transport i Aarhus og fem andre kommuner.

På Sjælland er Ringsted blevet hårdt ramt. Her er 120 ansatte på et slagteri blevet testet positive. Det har betydet, at slagteriet er blevet midlertidigt lukket, og medarbejderne er blevet bedt om at gå i selvisolation.

Ud over de to danske regioner anbefaler FHI også den norske regering, at en stribe regioner i Sverige, herunder Blekinge og Uppsala, også ændres til rød.

Det samme er tilfældet for blandt andet Island, Færøerne og Holland.