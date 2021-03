Norsk lægegruppe: AstraZeneca-vaccine udløste blodpropper

Holme har ledet en gruppe på sygehuset, som har arbejdet under stort tidspres for at finde årsagen til, at tre sundhedsarbejdere under 50 år blev indlagt med en blodprop efter at have fået AstraZeneca-vaccinen.

Nu mener de at have bekræftet teorien om, at der var tale om en immunrespons i forbindelse med vaccinen.

- I samarbejde med hospitalets specialiserede afdeling for blodpropper på Universitetsykehuset Nord-Norge (UNN) har vi nu påvist, at det var specifikke antistoffer mod blodplader, som kan give det billede, som vi har set andre steder, og med medicin som udløsende årsag, siger Holme og tilføjer:

- Vaccinen tager vi for at få en immunrespons mod det, som vi skal beskyttes mod. Dermed får man udviklet antistoffer. Visse antistoffer kan så reagere ved, at de kan aktivere blodpladerne, hvilket i visse tilfælde giver en blodprop.

Han siger, at der i reaktionen bliver for få blodplader.

Senere torsdag ventes Det Europæiske Lægemiddelagentur, EMA, at komme med sin vurdering af vaccinen, efter at en halv snes lande i EU har suspenderet brugen af den.

- Dette er alvorligt, og det er en til dels ventet konklusion, desværre, ud fra det beskrevne sygdomsbillede. Vi afventer EMA og Legemiddelverkets vurderinger, siger Lill Sverresdatter Larsen i det norske Sykepleierforbund til VG.

Legemiddelverket i Oslo venter med at kommentere sagen, indtil EU's lægemiddelagentur er kommet med sin vurdering.

Heller ikke AstraZeneca ønsker umiddelbart at kommentere sagen.

- Vi afventer EMA's afgørelse senere i dag, siger AstraZenecas pressechef, Christina Malmberg Hägerstrand, til NTB.