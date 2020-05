Norsk højesteret slår fast: Drabssigtet milliardær skal løslades

Og klokken 17.29 forlod han fængslet i Oslo på bagsædet af den grå Audi, der tilhører hans advokat, Svein Holden.

Tom Hagen ønskede ikke at møde pressen, da han fik lov at forlade fængslet. Hans advokat fik tilladelse til at køre ind på fængselsområdet for at hente sin klient.

Holden ville ikke oplyse, hvor de to nu ville køre hen.

Tom Hagen er fortsat sigtet for drab eller medvirken til drab på sin hustru, Anne-Elisabeth Hagen, der forsvandt sporløst i oktober 2018.

Med beslutningen om at løslade milliardæren har højesteret stadfæstet den afgørelse, som landsretten traf torsdag.

Landsretten fandt ikke, at beviserne var tunge nok til fortsat at tilbageholde ham.

Men anklagemyndigheden kærede afgørelsen om løsladelse til højesteret, som altså fredag krævede ham løsladt.

Det tager politiet "til efterretning", siger anklager Haris Hrenovica ved Øst politidistrikt.

- Efterforskningen fortsætter, og sigtelsen mod Tom Hagen opretholdes, siger Hrenovica i en pressemeddelelse.

- Vort mål er stadig at finde Anne-Elisabeth Hagen, at få at vide, hvad der er sket med hende, og hvem der har en rolle i sagen. Vi har på nuværende tidspunkt ikke yderligere kommentarer til sagen, hedder det videre.

70-årige Tom Hagen, der er en af Norges rigeste mænd, blev anholdt den 28. april. Dagen efter blev han sigtet for drab eller medvirken til drab på sin hustru og varetægtsfængslet i fire uger.

Tom Hagen har erklæret sig uskyldig og var uforstående over for sigtelsen. Han har sagt, at han ikke har noget at gøre med sin hustrus forsvinden.

Politiet har ifølge loven mulighed for at anholde Tom Hagen igen, efter at han er løsladt. Men hans advokat siger, at han ikke har kendskab til, at politiet skulle have planer om det.

- Jeg er ikke så optaget af den hypotetiske mulighed for, at det sker. Om meget kort tid er vi på vej væk herfra, sagde han til journalister uden for retsbygningen, inden han hentede sin klient.

Torsdag aften anholdt norsk politi en anden mand i sagen.

Tom Hagen kendte ikke til denne anholdelse, inden han blev sat fri, sagde hans advokat fredag inden løsladelsen.

Milliardæren har siddet i isolation med brev- og besøgsforbud, men nu kan han igen læse, hvad der har været skrevet i sagen, siden han blev anholdt.

- Vi har forberedt ham på, at der har været betydelig medieinteresse, sagde Svein Holden, inden han hentede sin klient i fængslet.

- Han er jo en person, som ikke søger offentlighedens lys, for at sige det mildt. Så det er nok ikke dette her, han drømmer allermest om.