Norsk fond vil bruge styrke til at beskytte børnearbejdere

Norges oliefond på over 1000 milliarder dollar er gået sammen med FN's Børnefond (Unicef) om et netværk, der skal beskytte børns rettigheder i tøj- og skoindustrien i den tredje verden.

Den internationale tøjbranche er berygtet for at misbruge børnearbejdere i den tredje verden. Det gælder navnlig blandt underleverandører.

- Netværket vil fremme dialog og udveksle erfaringer om arbejdet med børns rettigheder, og det vil arbejde for at øge opmærksomheden og anerkendelsen af børns rettigheder, hedder det.

Den norske oliefond er medejere af 10 selskaber, som vil indgå i det første netværksmøde 27. november.

Det er planen, at der over de næste to år skal holdes tre workshops. Men der skal afholdes møder i netværket hvert kvartal.

Blandt de selskaber, der indgår i netværket for at skabe bedre betingelser for børn, er H&M, Gucci, Puma, North Face og Wrangler.

Norges oliefond er med sin enorme størrelse den mest dominerende statslige aktør på det internationale marked for værdipapirer.

Fonden har før fået gennemtrumfet etiske principper i de virksomheder, hvor det har aktier.