Norsk eksministers samlever får fængsel for angreb på demokratiet

Den tidligere norske justitsminister Tor Mikkel Waras samlever skal et år og otte måneder i fængsel for at have udgjort en trussel mod demokratiet.

Den 55-årige Laila Anita Bertheussen har sendt flere trusselsbreve og begået hærværk på sin egen bil og bolig, vurderer domstolen.

Hun blev sidste år sigtet for at stå bag otte tilfælde af trusler mod sin partner - der dengang var justitsminister - og en af hans ministerkolleger samt dennes eksmand.

Bertheussen har nægtet sig skyldig i den bizarre sag, som har vakt stor opsigt i Norge.

Hun har desuden kritiseret efterforskningen af sagen. Men en domstol har nu afgjort, at der er tilstrækkeligt med beviser mod hende.

Den daværende justitsminister, der er medlem af det indvandringskritiske Fremskrittspartiet, var i 2018 og 2019 flere gange udsat for chikane.

Blandt andet havde han oplevet, at hans bil var blevet overtegnet med et hagekors.

Politiet efterforskede chikanen i flere måneder uden at finde nogle mistænkte.

Men efter at parrets egen bil blev brændt af foran deres hjem i marts 2019, blev sagen overgivet til den norske pendant til det danske PET, PST.

Den daværende justitsministers samlever blev kort efter sigtet i sagen for at stå bag afbrændingen af deres bil og for at give falsk vidneudsagn om, at en eller flere ukendte gerningsmænd stod bag.

Sigtelsen fik Tor Mikkel Wara til at trække sig fra posten som justitsminister.

Domstolen mener, at et centralt motiv for Bertheussen kan have været, at hun var blevet svært oprørt over, at parrets hjem var blevet filmet, og at optagelserne blev brugt i et teaterstykke.

Hun anmeldte teateret, men sagen blev henlagt, og herefter begyndte chikanen mod hendes eget og justitsministerens hjem.

- Tiltalte brugte alle tilgængelige kanaler for at skabe opmærksomhed om teaterstykket. Intensiteten i hendes engagement belyser motivet i denne sag, konkluderer domstolen.