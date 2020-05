Norges regering vil åbne landets skoler fra mandag

Det siger den norske statsminister, Erna Solberg, på et pressemøde tidligt torsdag aften. Her præsenterer hun planen for en omfattende genåbning af samfundet, knap to måneder efter at det 12. marts blev lukket ned.

Norges skoleelever får fra mandag igen mulighed for at komme i skole.

- Så vidt det kan lade sig gøre, skal eleverne have en mest mulig normal skolehverdag tilbage i næste uge, siger Erna Solberg.

Elever i 1. til 4. klasse fik 27. april lov til at vende tilbage til deres klassekammerater. Fra mandag gælder det også 5. til 10. klasse.

- Alle de sundhedsfaglige råd siger, at vi trygt kan genåbne skolerne for alle elever nu, så længe tiltagene mod smitte bliver overholdt. Det kan dog være, at ikke alle elever kan være på skolen samtidig, siger Erna Solberg.

Hun udtrykker lettelse over, at der kan åbnes op for samfundet.

- Frem til nu har strategien været at slå virusset ned. Nu er vi gået over til en kontrolstrategi, lyder det fra statsministeren.

- Nu kan vi tale om, hvilken rækkefølge samfundet skal åbne i, og ikke om hvad der skal lukkes yderligere ned. Det viser, at strategien har fungeret.

Udskænkningssteder, som ikke sælger mad, åbner 1. juni. Stederne skal sørge for, at der holdes mindst en meters afstand mellem kunderne.

Erna Solberg varsler desuden lempelser hver 14. dag den kommende tid.

Regeringens mål er, at de ting, der er blevet lukket ned som følge af coronakrisen, vil være genåbnet 15. juni.

Erna Solberg meddeler torsdag blandt andet også, at det nu er tilladt for op til 20 personer at samles. Tidligere måtte man kun mødes fem i en gruppe.

Idrætsaktiviteter bliver også tilladt, så længe man ikke er over 20 personer.

- Idrætsholdene kan starte op igen med mere aktivitet for børn og unge. Det er en god nyhed for alle, der elsker idræt, siger kulturminister Abid Raja.

216 coronasmittede personer er bekræftet døde under udbruddet i Norge. Det svarer til godt fire dødsfald per 100.000 indbyggere.

Til sammenligning er 514 døde i Danmark. Det svarer til omkring 8,9 dødsfald per 100.000 indbyggere.