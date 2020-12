Norges regering forkorter karantænetid efter indrejse

Den norske regering har besluttet at forkorte karantænetiden efter indrejse i landet. Karantænen reduceres til syv dage for personer, som testes negativ for covid-19 to gange efter ankomst til Norge.

Den første test skal tages inden tre dage efter ankomst, mens den anden skal tages tidligst syv døgn efter ankomst, skriver den norske regering i en pressemeddelelse mandag.

Det er frivilligt, om man vil lade sig teste. Men hvis man ikke gør det, eller hvis der ikke er kapacitet til det, må man i karantæne i ti døgn.

- Vi har oprettet dette alternativ for blandt andet at få bedre oversigt og kontrol over smitteudbredelsen blandt rejsende, siger Norges sundhedsminister, Bent Høie.

Den nye ordning gælder ikke for rejsende, som har været i Storbritannien inden for de seneste 14 dage før deres ankomst. For dem er det obligatorisk at lade sig teste, men det vil ikke forkorte deres indrejsekarantæne.

Norge har indført registreringspligt for alle indrejsende. Det betyder, at alle, som rejser til landet før indrejse, skal udfylde et registreringsskema, som skal leveres til politiet i grænsekontrollen.

Registreringsskemaet kan findes på regeringens hjemmeside.

Ved karantæne skal man være på et såkaldt offentligt "karantænehotel" medmindre man kan dokumentere, at man har fast bopæl i Norge eller at man har et andet egnet karantæneopholdssted.