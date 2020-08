Norges oliefond er kastet ud i krise omkring ny leder

Tangen er finansmand og har store andele i en investeringsfond i London.

Han er en af Norges rigeste mænd, og det har i længere tid været stærkt omdiskuteret, at centralbanken har ansat en forvalter af det, mange betragter som en såkaldt hedgefond til at styre oliefonden.

Hedgefond er betegnelsen for en type fond, der foretager komplekse og mere risikovillige investeringer.

Oliefonden råder over 6950 milliarder kroner og er verdens største pengetank.

Den norske nationalbank meddelte i marts, at Nicolai Tangen skulle være den øverste ansvarlige for forvaltningen af de enorme pengebeholdninger fra 1. september.

Samtidig ville han kunne beholde sin egen andel på 43 procent af investeringsfonden i London. Det udløste kritik fra politikere og fra et særligt overvågningsnævn.

Tangens ejerandel i fonden AKO Capital i London udgjorde en potentiel interessekonflikt, hed det i udtalelser fra Stortingets finansudvalg. Dette stod fast, selv om der var truffet forholdsregler, så Tangen ikke havde afgang til at være aktiv forvalter af kapitalfonden,

Tangen ville ikke frasælge nogen større andel i investeringsfonden, som han selv har stiftet.

Den norske centralbank er uafhængig af regeringen.

Den norske finansminister sagde fredag til journalister, at sagen er med til at undergrave tilliden til oliefonden. Han sagde, at han havde tydeliggjort Stortingets forventninger og hans egne forventninger over for centralbankens chef.

Centralbankens bestyrelse mødes mandag for at drøfte situationen med Tangen, sagde Øystein Olsen.

- Tangen er stadig stærkt motiveret til at tage dette job, og dette forløb har styrket hans motivation, sagde centralbankchefen.

Han tilføjede, at Tangen ikke har overvejet at trække sig.

Det er første gang, at der har været en sådan fastlåst krise mellem centralbanken og overvågningsnævnet. Det er nu op til den norske regering at løse sagen, siger Stortingets finansudvalg.

Finansudvalget fastslog fredag, at en leder for oliefonden ikke kan have aktiver eller interesser, som kan svække centralbankens omdømme.