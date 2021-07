Norges nationale mindedag indledt i regeringskvarter

- Hvad ville de, der blev så brutalt og uretfærdigt dræbt, have sagt om os i dag? Jeg tror, de ville blive skuffede over, hvordan samfundsdebatten på flere måder er gået i den forkerte retning. Men jeg tror også, at de ville være stolte. Stolte over, hvordan vi reagerede efter terroren, og hvordan retsstaten stod stærkt, sagde hun fra talerstolen.

Efterfølgende var der digtoplæsning ved Merete Stamneshagen.

De er begge fra den nationale støttegruppen, der blev oprettet efter 22. juli 2011 som støtte og netværk til pårørende og efterladte.

Herefter sang den 30-årige Marthe Haaland Wang, som blev efterfulgt af en tale fra den norske statsminister, Erna Solberg.

Solberg talte om fortvivlelsen, savnet og raseriet ti år efter. Hun sagde videre, at det bekymrer hende at høre, at overlevende fra Utøya udsættes for hetz og trusler.

- Det viser, hvor vigtigt det er, at vi tager kampen mod ytringer af had, racisme og ekstremisme alvorligt. Vi må ikke lade hadet stå uimodsagt.

Deltagerne går efter højtideligheden til en mindehøjtidelighed i Oslo Domkirke.Her holder biskoppen holder en prædiken, mens repræsentanter fra forskellige religioner vil være til stede. Også den tidligere socialdemokratiske statsminister og nuværende Nato-leder Jens Stoltenberg vil holde tale.

Når gudstjenesten slutter, vil kirkeklokkerne over hele landet ringe, for at vise at kirken beder for alle, som er berørt af massakren, der skete 22. juli 2011.

Om eftermiddagen og aftenen 22. juli 2021 skete der en bombeeksplosion i regeringskvarteret i Oslo og en massakre på øen Utøya, der ligger i Tyrifjorden i Norge.

Otte personer blev dræbt i eksplosionen i regeringskvarteret. Omkring 30 blev såret.

69 personer blev dræbt i massakren på Utøya, som fandt sted på Arbeidernes Ungdomsfylknings (AUF's) sommerlejr. Omkring 60 blev såret.