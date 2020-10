Norges kong Harald er udskrevet efter hjerteoperation

I weekenden oplyste kongehuset, at kongen havde det godt efter indgrebet, hvor han fik en hjerteklapoperation.

83-årige Harald gennemgik i 2005 en operation af hjerteklappen mellem hjertet og hovedpulsåren.

Ved den lejlighed fik kongen implanteret en kunstig hjerteklap. Den slags hjerteklapper har en levetid på mellem 10 og 15 år.

Det er ikke usædvanligt, at sådanne indgreb skal gentages efter noget tid, har det norske kongehus oplyst.

Overlæge Bjørn Bendz oplyste lørdag, at kongen var på benene igen efter operationen.

- Hans majestæt kongen har det godt efter gårsdagens indgreb. Kongen har taget en kort spadseretur, og hans tilstand er god, sagde Bjørn Bendz i en pressemeddelelse lørdag.

Kronprins Haakon sagde søndag til NRK, at kongen var tilfreds og i god bedring efter operationen.

- Han har det godt. Og jeg vil gerne takke hele holdet fra sygehuset med Bjørn Bendz i spidsen, som har gjort et utroligt godt stykke arbejde, sagde kronprinsen.

Han tilføjede, at det var en operation uden store risici, men at det alligevel var en lettelse at finde ud af, at alt var gået efter planen.

Kong Harald blev i sidste måned indlagt på Rikshospitalet i Oslo med åndedrætsbesvær. Han blev siden udskrevet, før han blev indlagt igen til sin hjerteoperation.

Han er sygemeldt på ubestemt tid. I mellemtiden har kronprins Haakon overtaget alle kongens officielle opgaver.