Norges kong Harald er indlagt tidligt fredag

Norges kong Harald er tidligt fredag blevet indlagt på Rikshospitalet i Oslo. Det oplyser kongehuset på sin hjemmeside.

Her fremgår det, at kronprins Haakon vil lede fredagens møde i statsrådet.

Avisen VG skriver, at kongen fredag skulle til Maihaugen godt 180 kilometer nord for Oslo for at se dronning Sonjas færdigrestaurerede barndomshjem.