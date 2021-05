Norges genåbning trues af en indisk coronavariant

Derfor anbefaler de, at alle rejsende, der kommer fra områder uden for EU og EØS-området, skal i karantæne på karantænehoteller. Det rapporterer mediet NRK.

Norges to centrale sundhedsmyndigheder advarer om, at regeringens planer om genåbning af landet kan være truet af en indisk variant af covid-19, som kan være endnu mere smitsom end den britiske variant.

Det vil den norske regering følge. Det siger justits- og beredskabsminister Monica Mæland ifølge nyhedsbureauet NTB.

Indien er lige nu hærget af en voldsom anden bølge med covid-19. Fredag blev der for anden dag i træk rapporteret om over 400.000 smittede på et døgn. Næsten 4000 er døde siden torsdag. Det er det officielle tal. Men eksperter mener, at det reelt er fem til ti gange højere, skriver Reuters.

- Den eksponentielle vækst kan indikere, at den indiske variant er mere smitsom end den britiske, og den indiske variant har nu overtaget i Indien, lyder det fra Folkhelseinstituttet (FHI) og Helsedirektoratet i Norge.

Den indiske variant, der kendes som B16172, er også i fremvækst i Europa.

- I Storbritannien fordobles antallet af tilfælde med den indiske variant ugentligt. Det skriver FHI.

De britiske myndigheder har fredag kategoriseret den indiske coronavirus som "a variant of concern". Altså en virus, man vil følge særligt opmærksomt for at kunne fastslå, hvor farlig den er.

De to norske sundhedsmyndigheder siger, at den største bekymring er, at de nuværende vacciner er mindre effektive over for den indiske variant.

- I værste fald vil allerede gennemførte vaccinationer have mindre effekt over for denne variant, og risikoen for øget sygelighed og dødelighed vil i så fald kunne stige, også i den vaccinerede del af befolkningen, konstaterer de.

Derfor kan det blive nødvendigt med strengere indgreb.

Justits- og beredskabsminister Monica Mæland har på den baggrund beordret rejsende til Norge, der kommer uden for EU og EØS-området, skal i karantæne på hoteller. Det træder i kraft søndag.

Hun opfordrer kommuner i nærheden af Oslos internationale lufthavn, Gardermoen, til at sikre, at der er kapacitet på karantænehotellerne.