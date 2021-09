Norges Datatilsyn dropper Facebook - er for risikabelt

- Vi mener, at behandlingen af personoplysninger medfører en for høj risiko for brugernes rettigheder og friheder, siger han.

Datatilsynet skriver videre, at det har vurderet, at tilsynet med tilstedeværelse på Facebook ikke kan leve op til EU's krav om databeskyttelse (GDPR) i forhold til personoplysninger.

Norge er underlagt de samme dataregler som EU-landene.

- Vi tror, at de, som måtte have et ønske om at besøge Datatilsynets hjemmeside, ville have haft en forventning om, at vi vidste, hvad som blev lagret, hvis de for eksempel klikkede "like" på vores side. Eller hvilken slags oplysninger, der blev registreret bare ved at besøge vores hjemmeside, siger han.

- Og det kan vi slet og ret ikke svare på, understreger Thon.

Teknologirådet i Norge, der rådgiver Stortinget og regeringen om ny teknologi, mener, at Datatilsynets syn på Facebook vil føre til, at flere offentlige organer vil nedlægge deres sider på Facebook, skriver NRK.

- Vurderingen (fra Datatilsynet red.) er et meget tydeligt signal og et advarselssignal, særligt for det offentlige, siger Teknologirådets direktør, Tore Tennøe.

Han siger, at hans egen organisation allerede er i gang med at vurdere, om det skal stoppe sin tilstedeværelse på Facebook.

Jan Sandtrø, der er advokat med speciale i teknologi og personbeskyttelse, kalder Datatilsynets arbejde grundigt og strengt.

- Vurderingen sender et signal om, at virksomheder ikke kan bruge Facebook, hvis de skal lægge sig på det niveau, som Datatilsynet ligger til grund, siger han.