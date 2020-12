Norge vil teste rejsende fra Storbritannien efter virusalarm

Kravet kommer, efter at de britiske sundhedsmyndigheder har reageret med hårde restriktioner på fremkomsten af en variant af coronavirus, der angiveligt skal være op til 70 procent mere smitsom.

Den norske sundhedsstyrelse anmoder om, at alle indrejsende fra Storbritannien lader sig teste. Det skriver avisen VG.

Alle indrejsende fra Storbritannien må fremvise en negativ coronatest ved ankomsten til Norge og må følge karantænereglerne, skriver Helsedirektoratet i Oslo.

I tillæg til det anmodes de også stærkt til at lade sig teste for covid-19.

Samtidig vil de norske sundhedsmyndigheder vurdere yderligere tiltag for at undgå, at virusvarianten kommer ind og spreder sig i Norge, hedder det.

- Vi beder om, at alle, som har været i Storbritannien i løbet af de sidste 14 dage, og som nu ankommer til Norge, om at lade sig teste for covid-19, lyder det fra Helsedirektoratet.

Herfra vil myndighederne vurdere, om der forekommer nye virusmutationer.

De danske sundhedsmyndigheder har dagen igennem forholdt sig tavs i forhold til de britiske oplysninger om en mere smitsom variant af virusset.

Statens Seruminstitut oplyste tidligere på ugen, at der er sporet ni tilfælde af den omtalte variant i Danmark.