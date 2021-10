Norge vil igen spare på oliepengene efter coronaens indhug

Den norske regering vil næste år skrue ned for brugen af oliepenge, så det vender tilbage til et niveau fra før coronakrisen.

Det oplyser det norske finansministerium tirsdag i en pressemeddelelse.

Her fremgår det i et statsbudget for 2022, at der lægges op til at bruge 322,4 milliarder norske kroner fra landets enorme oliefond. Det er 84,4 milliarder norske kroner mindre end i budgettet for i år.