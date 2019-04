Norge vil hente forældreløse børn af fremmedkrigere hjem

- Vi vil ikke hente IS-krigere hjem, og vi vil som udgangspunkt heller ikke hente deres koner. Men vi vil forsøge at se på muligheden for at hente de børn hjem, der er forældreløse, siger Erna Solberg til NRK.

Den norske statsminister, Erna Solberg, åbner for at hente fremmedkrigeres børn med norsk statsborgerskab hjem fra Syrien til Norge.

Solberg siger, at den norske regering samarbejder med andre lande i Europa for at opklare børnenes identitet. Hun siger, at arbejdet er krævende, fordi børnene ikke tidligere har været kendt af de norske myndigheder.

Det er derfor også uklart, hvor mange børn med norsk statsborgerskab der har fremmedkrigere som forældre.

Forslaget fra den norske statsminister kommer, efter at det er blevet afsløret, at fem norske søskende i alderen et til syv år sidder alene og indespærret i en IS-lejr i al-Hol i det nordlige Syrien. Faren er ifølge norske medier død, og moren er forsvundet.

De norske myndigheder har tidligere været afvisende over for, at norske børn i Syrien med forældre, der er fremmedkrigere, kommer tilbage til Norge.

- Det er ikke aktuelt at hente norske borgere - heller ikke børn - hjem fra IS-lejre i Syrien, har Audun Halvorsen, statssekretær i Norges udenrigsministerium, tidligere udtalt.

Flere europæiske lande har den seneste tid hentet sine borgere fra Syrien tilbage, heriblandt Frankrig og Tyskland, der har hentet fremmedkrigeres koner og børn hjem.

I Sverige arbejder man desuden på at få syv børn af den afdøde svensk-norske IS-kriger Michael Skråmo, der befinder sig i Syrien, hjem.

Michael Skråmo døde i kamp i marts, mens moren blev dræbt i et granatangreb. Det gjorde de syv børn i alderen et til otte år forældreløse. Morfaren har siden begyndelsen af april forsøgt at få børnene til Sverige.

Herhjemme har debatten om, hvad man skal stille op med fremmedkrigeres danske statsborgerskab og deres børn, kørt den seneste tid.

En ny aftale, der er indgået mellem regeringen og Dansk Folkeparti i slutningen af marts, skal nægte børn af danske fremmedkriger et dansk statsborgerskab. Det kan betyde, at børnene bliver statsløse.