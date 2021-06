Norge vil hæve aldersgrænsen for e-cigaretter til 25 år

Der lægges samtidig op til blandt andet at gøre det forbudt at ryge i samme bil som børn og på udendørs legepladser og idrætspladser.

Den norske regering foreslår at hæve aldersgrænsen for e-cigaretter til 25 år.

Årsagen til den hævede aldersgrænse for e-cigaretter er, at de kan fungere som en vej til normale cigaretter. Det siger sundhedsminister Bent Høie.

- Derfor sender jeg nu et forslag om strengere regler for e-cigaretter i høring. Det skal beskytte børn og unge mod sundhedsskader og forhindre, at nye generationer bliver afhængige af nikotin, siger ministeren.

E-cigaretter med nikotin er i dag forbudt i Norge. De bliver dog lovlige, når et nyt tobaksdirektiv træder i kraft - formentlig i begyndelsen af næste år.

Andelen af daglige rygere i Norge er for aldersgruppen 16 til 24 år på blot én procent. I aldersgruppen 55 til 64 år er andelen 17 procent.

- Det er særlig vigtigt at forhindre, at e-cigaretter med nikotin bliver en vej til tobaksbrug for unge. Vi ved, at aldersgrænser er et yderst effektivt virkemiddel til at forhindre tilgængelighed og brug blandt unge, siger Høie.

I regeringens forslag er der også lagt op til et forbud mod design af pakker og e-cigaretter, der kan tiltrække børn og unge.

Derudover gøres der også en indsats for at beskytte børn mod passiv rygning. Blandt andet med et foreslået forbud mod at ryge i en bil med børn.

- Børn er mere sårbare for passiv rygning end voksne, og undersøgelser har vist, at eksponering for tobaksrøg i bil kan være 23 gange så giftig som i et hus, lyder det fra den norske sundhedsminister.