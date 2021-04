Norge udlåner AstraZeneca-vaccine til Sverige og Island

- Jeg er glad for, at den vaccine, som vi har på lager, nu bliver til gavn, selv om AstraZeneca-vaccinen er sat på pause i Norge, hedder det i en pressemeddelelse fra sundhedsminister Bent Høie. Pressemeddelelsen blev udsendt torsdag.

Hvis Norge igen beslutter at anvende AstraZeneca vil man ifølge Bent Høie bede om at få de udlånte doser tilbage.

De aktuelle vaccinedosers holdbarhed er frem til juni og juli.

Danmark har udlånt 55.000 doser af den suspenderede AstraZeneca-vaccine til borgerne i Slesvig-Holsten på den anden side af den dansk-tyske landegrænse.

Det er sket efter anmodning fra Slesvig-Holstens ministerpræsident, Daniel Günther.

- Vi er meget glade og taknemmelige for, at vores naboland Danmark har erklæret sig parat til at levere 55.000 doser af AstraZeneca-vaccinen, hedder det i en erklæring fra ministerpræsidenten i den nordvestlige tyske delstat.

De tyske myndigheder anbefaler., at AstraZeneca kun gives til personer over 60 år.

Den aftale blev offentliggjort tidligere på ugen på Udenrigsministeriets hjemmeside.

Parterne har ifølge Udenrigsministeriet aftalt, at "vaccinedoserne vil blive leveret tilbage efter en aftalt tidsramme".

Danmark har droppet vaccinen fra AstraZeneca på grund af bekymringer om alvorlige bivirkninger. Det er sjældne tilfælde af blodpropper kombineret med et lavt antal blodplader, der har forårsaget bekymringerne.

På et pressemøde i sidste uge oplyste Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, at Danmark allerede havde omkring 200.000 AstraZeneca-vacciner liggende på køl. Der er flere på vej.

Det er endnu ikke afklaret, hvad der skal ske med resten af de danske doser. Mandag oplyste sundhedsminister Magnus Heunicke (S), at Danmark er i dialog med flere lande om en mulig byttehandel med vacciner.