Et globalt studie skal være med til at kortlægge om blandt andet malariamedicin kan bruges til at behandle coronapatienter (Arkivfoto).

Norge tester malaria- og ebolamedicin på coronapatienter

Læger ved en række norske hospitaler skal være med til at teste to typer medicin på patienter, der er smittet med coronavirus.

Sådan lyder det fredag på et pressemøde ved universitetshospitalet i Oslo (OUS). Det skriver flere norske medier - herunder TV2 og NRK.

- En række lande skal være del af et globalt studie. Vi bakker op om det studie, siger John-Arne Røttingen, der er direktør i det norske Forskningsrådet.

Studiet er lanceret i samarbejde med Verdenssundhedsorganisationen, WHO.

Det er de to allerede eksisterende medicintyper hydroxyklorokin og Remdesivir, der skal testes på coronasmittede patienter. Hydroxyklorokin bruges normalt mod malaria, mens Remdesivir er blevet brugt til at bekæmpe ebola.

Det er kun patienter, der indvilger i det, der vil være del af forsøget.

Malariamedicin er allerede blevet testet på coronapatienter flere steder i verden, men WHO's globale forsøg skal være med til at danne overblik over effekten.

Det siger Pål Aukrust, der er professor ved OUS.

- Problemet er, at vi ikke ved, hvor mange der er blevet testet med medicinen, og alt har været baseret på enkelte rapporter. Derfor har man ikke kunnet konkludere, om medicinen fungerer eller ej, siger han til norsk TV2.

OUS oplyser, at man har nok medicin til at teste bredt blandt smittede. WHO har indkøbt Remdesivir, som norske hospitaler kan bruge under forsøget.

Og der er optimisme omkring netop Remdesivir. Det fortæller Steinar Madsen, der er medicinsk fagdirektør ved det norske lægemiddelagentur.

- Remdesivir er det lægemiddel, der virker mest lovende mod corona indtil videre, siger han på pressemødet fredag ifølge norsk TV2.

Remdesivir er udviklet af af det amerikanske bioteknologiselskab Gilead Sciences.