Norge sender knap 183.000 AstraZeneca-vacciner til Kosovo

Norge sender knap 183.000 doser af coronavaccinen fra AstraZeneca til Kosovo. Det drejer sig præcist om 182.900 doser, som den norske sundhedsstyrelse, Folkehelseinstituttet (FHI), har på lager.

Det skriver det norske sundhedsministerium i en pressemeddelelse.

Ifølge sundhedsminister Bent Høie er Kosovo blandt de lande i Europa, som indtil nu har modtaget færrest vaccinedoser.

- Jeg er glad for, at disse vacciner kommer til nytte, og at Norge kan bidrage til, at Kosovo får vaccineret sin befolkning, siger Høie.

Det er en EU-aftale med AstraZeneca, som giver muligheden for at donere vaccinedoser til andre lande.

Den 12. maj besluttede den norske regering at fjerne AstraZeneca-vaccinen fra vaccinationsprogrammet. Den tilbydes heller ikke som tilvalg.

Norge suspenderede brugen af vaccinen 11. marts, efter at der internationalt var set enkelte tilfælde af særlige blodpropper blandt vaccinerede.

Den norske regering vil inden for kort tid afslutte aftalen med Kosovo, så Norge sammen med EU kan sætte gang i transporten af vaccinerne.

Danmark har også valgt at sende vacciner ud af landet. Nærmest bestemt skal mindst tre millioner doser af vacciner doneres inden udgangen af 2021.

Ukraine kan for eksempel se frem til at modtage 500.000 doser af vacciner mod coronavirus. Danmark har også allerede doneret vacciner til Kenya, som står til at modtage 358.000 vacciner samt delstaten Slesvig-Holsten, som får lidt under 60.000.

Sundhedsministeriet har tidligere oplyst, at donationerne vil tage hensyn til det danske behov. Det gælder eksempelvis en tilvalgsordning, hvor man har mulighed for at få vaccinerne fra AstraZeneca og Johnson & Johnson, som er pillet ud af det generelle vaccinationsprogram.

Men samtidig er det vigtigt, at Danmark ikke opbygger unødvendige lagre af vaccinedoser, eller at vaccinerne udløber og bliver ubrugelige.