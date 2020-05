En sundhedsmedarbejder rengør og desinficerer en ambulance efter at have kørt en coronapatient til indlæggelse på intensivafdelingen på Danderyd Hospital nær Stockholm tidligere på ugen.

Norge sender coronamedicin til Sverige

Sverige, som er det land i Norden, der er hårdest ramt af coronaudbruddet, får nu hjælp fra Norge.

Det kommer i form af 2600 enheder af lægemidlet propofol, der bruges til coronapatienter.

Sverige har mangel på dette lægemiddel på grund af det store antal patienter på de svenske hospitaler.

Det skriver det norske medie Dagbladet.

Propofol er et bedøvende middel, der blandt andet bruges, hvis en coronapatient er nødt til at bruge en respirator for at kunne trække vejret.

Sveriges sundhedsminister, Lena Hallengren, tog kontakt til sin norske kollega, Bent Høie, for at bede om overskydende doser af propofol.

- I sidste uge havde jeg en samtale med den norske sundhedsminister, hvor jeg fortalte om situationen i Sverige, og vi enedes om at forsøge at løse den her situation på bedste vis, siger hun.

I det nordiske sundhedssamarbejde er landene forpligtet til at hjælpe hinanden, hvis det er muligt, skriver Dagbladet.

Sendingen af propofol ventes at komme til Sverige i den kommende uge. Den skal fordeles til de svenske hospitaler, alt efter hvor der er mest behov. Det fremgår af en pressemeddelelse fra Svenske Kommuner og Regioner.

Sverige har i alt 3679 døde blandt personer med coronasmitte. I Norge er 232 døde.