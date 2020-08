Norge sætter corona-lempelser på pause

Norge venter med at lempe yderligere på mange af de tiltag, der er sat i værk for at bremse coronasmitten.

Hun nævner ikke konkret, hvilke stramninger man vil overveje. I stedet henviser hun til et pressemøde fredag, hvor blandt andre sundhedsminister Bent Høie deltager.

Ifølge nyhedsbureauet NTB arbejder den norske sundhedsstyrelse på at etablere coronatestcentre ved grænseovergange og i lufthavne og havne.

Statsministeren mener, at nordmændene tager for let på tiltagene på et tidspunkt, hvor smittetallet stiger.

- Vi må faktisk følge de smitteregler, der er. Derfor har regeringen i dag bestemt sig for at bremse lidt op, for at vi ikke skal stoppe brat op, siger Solberg.

- Ingen af os vil tilbage til marts, understreger hun.

På pressemødet fredag ventes der at blive fremlagt flere detaljer. Ifølge Solberg arbejder det norske sundhedsministerium intenst med at få de sidste detaljer på plads.

Statsministeren understreger, at regeringen holder fast ved sin hidtidige prioritering, som er at beskytte liv og sundhed, børn og unge og at sikre arbejdspladser.

Regeringen er i stigende grad bekymret over, at antallet af smittetilfælde stiger, siger Solberg.

- Vi er fortsat lave i Norge, men der er en stigende tendens. Det er også den tendens, vi ser i landene omkring os, siger Solberg.

Tidligere torsdag ændrede Norges udenrigsministerium sine rejsevejledninger, så Frankrig, Schweiz, Tjekkiet og Monaco fremover er såkaldt røde lande. Rejser man til Norge fra et af disse steder, skal man ti dage i karantæne.

Det samme gælder de sydsvenske regioner Skåne og Kronoberg.