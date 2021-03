Norge og Sverige har hver et nyt dødsfald efter vaccine

Norge melder torsdag om et nyt dødsfald blandt de personer, der er blevet indlagt med blodpropper efter at have fået coronavaccinen fra AstraZeneca. Og i Sverige har myndighederne nu de første to tilfælde af mistænkte bivirkninger af vaccinen. En ellers rask kvinde er død.

Foto: 50090 Johan Nilsson/Tt/Ritzau Scanpix