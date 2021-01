Norge lemper restriktioner: Børn og unge kan dyrke sport igen

- Selv om restriktionerne synes at virke, og smittetallene er noget lavere, så er situationen stadig usikker, siger Solberg til Stortinget.

Den norske regering vil lempe nogle af de corona-restriktioner, som blev indført for to uger siden. Det siger statsminister Erna Solberg mandag.

Regeringen vil tillade, at man kan have gæster i sit hjem, men kun op til fem besøgende. Børn og unge kan også genoptage sportsaktiviteter.

Et nationalt forbud mod salg af alkohol i restauranter, barer og caféer forbliver i kraft. Det vil blive vurderet igen i næste uge.

Den norske regering indførte 7. november et nationalt stop for udskænkning af alkohol fra midnat. Det varede frem til 4. januar, hvor al udskænkning af alkohol blev forbudt.

- Folk må forberede sig på at leve med forskellige grader af smitte- og værnemidler frem mod sommeren, måske endda længere, siger Solberg i Stortinget:

- Vi vil derfor gøre det, som er nødvendigt for at holde smitten under kontrol.

Hun understreger, at restriktionerne ikke vil være strengere end nødvendigt, og at de vil blive trappet ned, så snart det er forsvarligt.

Norge har registreret omkring 58.000 covid-19-smittetilfælde. Over 500 er døde med sygdommen.

Solberg siger, at situationen globalt og i Europa er en advarsel om, hvad der sker, hvis det ikke lykkes at holde smitten nede.

- Mine kolleger internationalt står i krævende dilemmaer med meget høj og tiltagende smitte og sundhedssektorer, som er tæt på sammenbrud. Vi er nu ved begyndelsen af slutningen på en lang og krævende maraton. Vaccinationerne er i gang, men den sidste distance kan blive den hårdeste. Folk er udslidte, siger hun.