Norge ændrer nu anbefaling, så flere kan samles to dage over julen. (Arkivfoto)

Norge lemper coronaanbefaling: Flere kan samles to juledage

Nordmænd anbefales maks fem gæster i eget hjem. To dage over julen løftes det dog til ti gæster, skriver NRK.

De norske myndigheder lemper lidt på coronarestriktionerne, så nordmændene kan have flere gæster over julen.

I øjeblikket anbefales det ikke at invitere flere end fem gæster uden for husstanden til arrangementer i hjemmet.

På to valgfrie dage over julen lempes anbefalingen nu, så nordmændene kan invitere op til ti gæster. Det skriver NRK.

- Julen er jo en tid for nærhed, ikke afstand. Vi ønsker, at alle kan fejre jul med så mange mennesker som muligt omkring.

- Vi fortjener det - ikke mindst i år, siger den norske statsminister, Erna Solberg, på et pressemøde.

Hun understreger, at der er tale om nationale anbefalinger. Der kan altså være kommuner, som har et lavere loft over antallet af gæster over julen.

Trods lempelsen er statsministeren bekymret for, at julen vil føre til mere coronasmitte i samfundet.

Derfor forlænges anbefalingen om, at der ikke inviteres flere end fem gæster - på nær altså to dage over julen - til efter nytår.

Hun understreger samtidig, at det er vigtigt at begrænse antallet af nære kontakter - også i julen.

- Det bør altså ikke være sådan, at man har fem nye gæster hver dag og ti nye og forskellige gæster jule- og nytårsaften, siger Erna Solberg.

Der skal samtidig fortsat være mindst én meters afstand mellem folk, som ikke bor sammen, lyder det.

- Fra gløggen serveres, til man sætter sig ved bordet, til vi åbner julegaverne.

- Hovedreglen er fortsat at begrænse de mennesker, du har kontakt med over julen. Også i tiden op til jul og i julehandlen, siger statsministeren.

Norge har de sidste 14 dage registreret 125 nye coronatilfælde og 0,7 dødsfald per 100.000 indbyggere, skriver NTB.

I samme periode er der i Danmark per 100.000 indbyggere registreret 300 smittede og 1,3 dødsfald blandt personer smittet med covid-19.