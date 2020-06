Norge kræver ikke længere tomme midtersæder på fly

Det har ellers været et krav i Norge siden 28. april for at hindre smitte med coronavirus.

Det er ikke længere et krav til flyselskaber i Norge, at de lader midtersædet stå tomt.

Der vil heller ikke være noget krav om, at passagerer på indenrigsruter dækker mund og næse til med en maske eller et mundbind.

På ture ud af landet vil ministeren lade det være op til luftfartsselskaberne selv, om de vil bede passagererne bruge mundbind.

- Nu justerer vi vores vejledninger i tråd med internationale anbefalinger, siger ministeren.

- Det gør vi under forudsætning af, at afstandsanbefalinger og de øvrige grundlæggende råd om smitteværn i øvrigt følges overalt under rejsen.

Han tilføjer, at der er god luftcirkulation på flyene, og at det vil være trygt at flyve, selv om der ikke længere er krav om, at midtersædet skal stå tomt.

Norge har siden marts frarådet sine borgere at rejse udenlands. Men landet har åbnet op for turister fra Danmark.