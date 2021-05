Norge indfører coronapas i juni og lemper restriktioner

6,8 procent af befolkningen har fået to doser og er fuldt vaccinerede.

- Regeringen har besluttet, at vi fra nu ikke længere fraråder personer, der er beskyttede, mod at foretage unødvendige rejser i Norge, siger den norske statsminister.

- Også de, som har haft covid-19, kan nu rejse, siger hun og fastslår, at disse grupper ikke skal i smittekarantæne.

Smitten er gået jævnt ned i Oslo, efter at den midt i marts lå på det hidtil højeste niveau.

Antallet af indlagte på sygehusene er også faldet betydeligt.

Byrådsleder Raymond Johansen oplyser, at Oslo satte vaccinerekord i sidste uge.

Han varsler at Oslo kan begynde på trin 2 i genåbningen, som blandt andet betyder, at butikscentre og butikker åbnes igen fra torsdag 6. maj.

Børnehaver, skoler for små elever og ungdomsskoler går til gult niveau fra 10. maj. En endelig vurdering for videregående skoler kommer i næste uge.

Seniorcentre vil også åbne gradvist. Kultur flyttes fra trin 3 til trin 2 i genåbningsplanen. Dette gule niveau skal ifølge medlemmer af byrådet holde frem til sommerferien.

Den norske regering åbner også for seriespil i fodbold og håndbold.

Erna Solberg siger, at det stadig er svært at lægge planer uden forbehold.

- Hver gang nogen skal planlægge noget i denne vanskelige tid, så sørg for at have en afbestillingsforsikring. Man ved ikke, hvad der kan ske. Pludselig kan der komme en mutation, som stopper al genåbning. Det er en sygdom, som breder sig over hele verden, siger statsminister Erna Solberg.