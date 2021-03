Norge har højeste antal coronaindlagte i næsten et år

Norge har søndag registreret det højeste antal indlagte patienter med coronasmitte i næsten et år.

Norge har i løbet af marts oplevet en stigning i antallet af både daglige nye smittetilfælde og indlagte coronapatienter.

Antallet af coronaindlagte er med 244 også steget til at være noget højere end i Danmark, hvor tallet søndag lyder på 184.

Norge har under store dele af pandemien ellers ligget under Danmark, hvad angår både smittede og indlagte. Norge har også registreret væsentligt færre coronarelaterede dødsfald end Danmark.

Norge havde frem til og med fredag registreret 648 coronarelaterede dødsfald. I Danmark er tallet søndag 2400.

Norge har cirka 5,4 millioner indbyggere, og Danmark har cirka 5,8 millioner.

41 af de 244 personer, der søndag er indlagt i Norge, får respiratorhjælp. Det er to færre end dagen før, viser Helsedirektoratets oversigt.

Norge registrerede onsdag sit højeste daglige smittetal under hele pandemien. Det lød på 1156 nye smittede. Tallet fik sundhedsminister Bent Høie til at erklære, at landet er inde i en tredje coronabølge.

- Nu sætter vi rekorder, som ingen af os ønsker at sætte, og vi er inde i tredje bølge, sagde Bent Høie på pressemødet ifølge den norske avis VG.